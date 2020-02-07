МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,59% — до 2849,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 1717,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращается на 0,78%, до 27279,31 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,16%, до 2202,48 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,23%, до 23818,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 7006,5 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу остается ситуация с коронавирусом. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся — в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.

"Уровень заражения не замедляется. Я немного удивлен тем, как европейские и американские инвесторы отмахнулись от этого. Я думаю, что реакция в Азиатско-Тихоокеанском регионе гораздо более разумная. Существует реальная неопределенность", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Сильнее всего снижается корейский индекс KOSPI. Ранее организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК подтвердила 24-й случай заражения.