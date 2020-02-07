МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году еврооблигационных займов на сумму до шести миллиардов евро, говорится в сообщении компании.

"В целях привлечения финансирования ПАО "Газпром" в 2020 году… совет директоров ПАО "Газпром" решил… согласовать получение ПAO "Газпром" в 2020 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 000 000 000 (шести миллиардов) евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — указывается в сообщении.

Дата заседания совета директоров компании, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2020 года.