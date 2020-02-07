МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) -2% -4,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) 2,6% -1,7% (факт)
3:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) 7,6% 9,1% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) 16,3% -1,5% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 46,79 млрд долл 39,16 млрд долл
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1,2% -3,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 18,5 млрд евро 19,2 млрд евро (факт)
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019) 0,2% 0,2% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь) 1,7% -0,2%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь) 2,9% 3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь) 0,1% 0,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь) 139 тыс 150 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (январь) 63,2% 63,1%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь) 139 тыс 150 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (январь) 3,5% 3,5%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (январь) 27,3 тыс 15 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (январь) 5,6% 5,6%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 51,9 53,3
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 675

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 790

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 24,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 520,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 317,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 4,6 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -19,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -12,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 29,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -47 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/

 

 

 

 
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль) 6,25% 6%
15:00 мск RUB ЦБ — Прямая трансляция /сайт ЦБ/ пресс-конференции Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной

 

 

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2020

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (условия формирования инвестпрограммы)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Северного Кавказа — СД (условия формирования инвестпрограммы)

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (вопрос об изменении доли участия НК в других организациях)

 

 

 

 