МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 2,94%, до 7,33 доллара, "Лукойла" — на 1,09%, до 101,92 доллара, "Новатэка" — на 1,95%, до 170,8 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,26%, до 7,22 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,21%, до 35,42 доллара.

Стоимость расписок ВТБ опускалась на 0,99%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,71%, до 15,96 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,86%, до 26,23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,16%, до 33,62 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,92%, до 14,55 доллара, НЛМК — опускалась на 1,26%, до 21,9 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 0,58%, до 13,37 доллара, "Ленты" — на 0,58%, до 3,02 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,81%, до 5,8 доллара.