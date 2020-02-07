МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снизились по итогам торгов — трейдеры предпочитали фиксировать прибыль после роста рынков в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33%, до 2875,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1736,17 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опустился на 0,3%, до 27404,27 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,19%, до 23827,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,72%, до 2211,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,38%, до 7022,6 пункта.

Эксперты полагают, что большинство рынков региона снизились в пятницу из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после роста в предыдущие торговые сессии.

Так, рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku) сказал агентству Франс Пресс, что на японском рынке отмечалась "реакция на недавний рост". "Сегодняшнее падение не так велико, учитывая, что только вчера Nikkei вырос почти на 600 пунктов", — сказал он.

В то же время трейдеры продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом, которым в Китае, по последним данным, заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу понизило прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году до 5% с ожидавшихся ранее 5,7% из-за влияния коронавируса на экономику страны.