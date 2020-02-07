События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 февраля
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|1,437 трлн йен
|0,417 трлн йен
|4:30
|CNY
|Китай — Индекабрьс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|4,5%
|4,9%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь)
|-0,5%
|0,1%
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (январь)
|197,3 тыс
|210 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|-2,4%
|1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2020
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 1м2020
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https://1prime.ru/Financial_market/20200207/830911942.html