МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к росту к вечеру пятницы после публикации данных министерства труда США, согласно которым безработица в стране в начале года неожиданно выросла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 6,35 доллара, или на 0,4%, до 1576,25 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — опускается на 0,34%, до 17,758 доллара за унцию. До выхода статистики золото умеренно дешевело.

Инвесторы обратили внимание на данные из США, согласно которым в январе безработица в стране выросла до 3,6% с 3,5% в декабре. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца.

Золото — традиционный "надёжный" актив-убежище, популярный в моменты слабости экономики.

Инвесторы также продолжают оценивать масштабы распространения китайского коронавируса. По последним данным, заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.