МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после публикации данных о росте уровня безработицы в стране, поддерживает снижение коррекционная динамика после длительного роста рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,65%, до 29187,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 9521,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3331,6 пункта.

Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране в январе неожиданно вырос до 3,6%, хотя ожидалось сохранение на уровне декабря в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.

Дополнительное давление на индексы оказывает и коррекционная динамика после четырехдневного ралли на фоне позитивных новостей по коронавирусу, сезона отчетностей и сильной статистики.

"Биржи США снижаются в начале торгов, несмотря на сильные показатели в отчете по рынку труда за январь, поскольку инвесторы взяли паузу для оценки ситуации после четырех дней уверенного роста", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Charles Schwab.