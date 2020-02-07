МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к евро и снижается к иене в пятницу вечером после публикации статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,0962 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,098 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 98,54 пункта.

Ранее министерство труда США опубликовало данные по безработице в стране. Уровень безработицы в январе, согласно отчету, неожиданно вырос до 3,6%, хотя аналитики ожидали сохранение показателя на декабрьской отметке в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. По последним данным, в Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ситуация вокруг болезни представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок. По прогнозам рейтингового агентства S&P Global Ratings, рост ВВП Китая может замедлиться до 5% из-за коронавируса с 6,1% в 2019 году.