МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 3,34%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — на 4,13%, до 167 доллара, "Лукойла" — на 1,75%, до 101,25 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,96%, до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — на 5,23%, до 33,5 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,95%, до 33,25 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,34%, до 14,64 доллара, НЛМК — на 1,26%, до 21,9 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене на 1,05%, до 1,5 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,44%, до 16,01 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,58%, до 25,85 долларов.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,97%, до 5,73 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 3,53%, до 12,97 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 2,96%, до 2,95 доллара.