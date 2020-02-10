МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в минусе на опасениях дальнейшего распространения коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 2864,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1732,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,77% — до 27193,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,69%, до 2196,64 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,5%, до 23708,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7013,6 пункта.

Инвесторы опасаются за экономику Китая и всего мира, поскольку коронавирус представляет угрозу для целого ряда отраслей, включая туризм, торговлю и перевозки.

В понедельник некоторые предприятия в КНР возвращаются к работе после длинных каникул, при этом другие остаются закрытыми. "Рынки будут чувствительны к новостям по коронавирусу, поскольку заводы и порты Китая вновь открываются", — приводит агентство Рейтер комментарий экономистов ANZ.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.