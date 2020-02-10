МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне распродаж на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,22%, до 7450,75 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,28%, до 6012,75 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 13483,34 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на динамику бирж США, которые в пятницу закрылись снижением на 0,5-0,9% по основным индексам в рамках коррекции и на фоне ряда статистических данных. Биржи Азии в понедельник также преимущественно снизились — на сохраняющихся опасениях негативного влияния нового коронавируса на мировую экономику.

Аналитики в связи с этим отмечают коррекционные настроения и на европейских рынках после их роста на протяжении четырех торговых сессий подряд.

"Европейские индексы немного отошли от рекордно высоких отметок и ждут новых макроэкономических катализаторов и улучшения показателей корпоративной отчетности для продолжения роста", — сказал аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Среди важных событий ближайших дней аналитик отметил выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, а также отчетности Alibaba, Nvidia, Barclays и Credit Suisse. Кроме того, инвесторы ждут предварительных данных ВВП Великобритании за четвертый квартал 2019 года, которые будут опубликованы завтра. По оценке аналитиков, экономика страны выросла в указанном периоде на 0,8% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.