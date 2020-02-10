МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник незначительно снижается по отношению к доллару в рамках коррекции, частично отыгрывая падение на протяжении пяти торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0946 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0943 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,74 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,65 пункта.

Незначительная положительная динамика курса евро к доллару в понедельник обусловлена коррекцией после того, как за предыдущие пять торговых сессий европейская валюта потеряла к американской около 1,3%. Давление на евро в конце недели оказала статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в декабре 2019 года снизился на 3,5%, что оказалось существенно хуже прогнозов.

Индекс доллара при этом перешел к снижению в понедельник после длительного роста. В пятницу показатель вырос более чем на 0,2% после данных о том, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.

"Привлекательность доллара в краткосрочной перспективе относительно повысилась на фоне обеспокоенности по поводу перспектив роста экономик за пределами США, растущей вероятности того, что Дональд Трамп победит на выборах и получит второй срок президентства и новых признаках сохраняющейся устойчивости экономики США, — сказал агентству Рейтер аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman).