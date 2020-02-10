МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем умеренно повышается к доллару и евро, корректируя снижение, отмечавшееся в конце прошлой недели.

Удешевление нефти удерживает рубль от более активного роста.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.39 мск снижался на 18 копеек, до 63,94 рубля, курс евро — на 13 копеек, до уровня 70,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль повышается днем в понедельник к доллару и евро. Основные резервные валюты на прошлой неделе обновили максимумы против рубля с начала декабря прошлого года. Это создало условия для коррекции рубля вверх, которую поддержали экспортеры, продававшие валюту по высоким курсам в рамках подготовки к налоговому периоду февраля.

Рынок нефти теряет в начале недели 0,2%, до 54,37 доллара за баррель сорта Brent, что сдерживает коррекционный потенциал рубля. Инвесторы нефтяного рынка отыгрывают опасения относительно того, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на спросе на этот вид сырья.

В итоге, доллар и евро днем снижаются на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вблизи отметок 64,5 рубля за доллар и 70,5 рубля за евро находятся существенные сопротивления их росту, способные сдержать напор покупателей инвалюты, считает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".

"Ожидания вероятного отскока нефтяных котировок вверх на фоне экстремальной перепроданности сырья также будут оказывать поддержку рублю", — добавил он.

Предстоящая неделя ожидается спокойной с точки зрения внутрироссийских событий, поэтому доминирование внешних факторов едва ли позволит курсу доллара вырваться из диапазона 63,6-64,2 рубля, оценил Евгений Кошелев из Росбанка.

Тональность ЦБ РФ на пятничном заседании оказалась мягче, чем ожидал рынок, говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

"Регулятор намекнул на высокую вероятность дальнейшего снижения ставки на одном из следующих заседаний, а также анонсировал переход к стимулирующей политике — это хороший повод для продолжения роста на долговом рынке, что в среднесрочной перспективе поддержит приток средств нерезидентов в рублевые активы. В краткосрочном плане курс остается в диапазоне 63-64 рубля за доллар и 69-70 рублей за евро", — оценил он.