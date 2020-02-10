МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник ослабил свои позиции и мало меняется к доллару, продолжая умеренно расти к евро на фоне нефти, теряющей более 1%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.24 мск понедельника снижался на 2 копейки — до 64,1 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 69,95 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,06% — до 53,89 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Курс российской валюты днем умеренно повышался к доллару и евро, корректируя снижение, отмечавшееся в конце прошлой недели. В ходе торгов рубль максимально укреплялся к доллару на 48 копеек, к евро – на 47 копеек.

На вечерних торгах стоимость нефть увеличила темпы снижения и теряла к уровню предыдущего закрытия более 1%, что ослабило позиции рубля.

"На большинстве валютных площадок развивающихся рынков начало недели прошло под знаком ухода инвесторов от риска. К окончанию дня доллар торговался в небольшом плюсе в парах с российским рублем, турецкой лирой, бразильским реалом и мексиканским песо. Впрочем, основное давление на отечественную валюту исходило не от коррекции на развивающихся рынках, а с рынка нефти, где котировки марки Brent теряли к вечеру более 1%", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Курс рубля начинает неделю вблизи уровня 64,2 за доллар. Без появления новых активных триггеров внимание рынков остается сосредоточено на вирусной угрозе. Тем не менее, текущие рыночные настроения, на наш взгляд, характеризуются адекватным восприятием вирусных рисков, нежели движением к паническому пессимизму", — говорит Антон Покатович из "БКС Премьер".

На внутреннем межбанковском рынке сохраняется комфортная обстановка, позволившая ставке MosPrime уже практически полностью отыграть снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечает Кравченко. "Во вторник банки завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Текущего запаса ликвидности на корсчетах банковского сектора будет достаточно для комфортного завершения периода усреднения", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В данных условиях Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что рублю удастся сохранить весьма умеренную склонность к ослаблению – при отсутствии массового оттока капитала из сегмента развивающихся рынков более активная девальвация рублевой валюты в ближайшей перспективе видится маловероятной.

Эксперт ожидает, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 63,5-64,7 рубля за доллар.

Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону 50 долларов может открыть дорогу доллару на 65 рублей, считает Кравченко из "Велес Капитала".

На графике пары доллар-рубль сохраняется негативная техническая картина для рубля, которая говорит в пользу продолжения роста доллара, ближайшей целью которого выступает сопротивление, расположенное на уровне 64,4 рубля, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.