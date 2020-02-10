МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением на рисках эпидемии коронавируса из-за новых случаев заражения, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27%, до 7446,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 6015,67 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,15%, до 13494,03 пункта.

Инвесторы с тревогой следят за ростом случаев заражения коронавирусом в мире. Так, в Великобритании количество случаев заражения достигло восьми. В Китае же от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, а в целом число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что трудно увидеть дальнейший рост акций на фоне вируса. "Это, вероятно, будет темой недели", — добавил эксперт.

Рынки также ожидают предварительных данных ВВП Великобритании за четвертый квартал 2019 года, которые будут опубликованы во вторник. По оценке аналитиков, экономика страны выросла в указанном периоде на 0,8% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.