ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Белый дом предложил на 2021 финансовый год бюджет в 4,8 триллиона долларов с сокращением дефицита до 966 миллиардов, говорится в распространенном проекте бюджета.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.