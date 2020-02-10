Добавлены подробности

ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Белый дом предложил на 2021 финансовый год бюджет в 4,8 триллиона долларов с сокращением дефицита до 966 миллиардов, говорится в распространенном проекте бюджета.

Администрация США предлагает увеличить расходы на оборону на 3,1% до 636,5 миллиарда долларов, также на 12% увеличивается бюджет министерства по делам ветеранов. Напротив, урезаны будут бюджеты госдепа (более чем на 20%, до 41 миллиарда долларов), министерства здравоохранения (на 9%), министерства жилищного строительства (на 15%), министерства образования (на 7,8%), министерства сельского хозяйства (8,2%), министерства торговли (на 37%). Предлагается снизить расходы на социальные программы.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.