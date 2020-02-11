МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются вслед за американскими рынками, обновившими в понедельник рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33% — до 2900,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,14%, до 1754,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,25% — до 27583,02 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,97%, до 2222,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 70149,6 пункта.

Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. В понедельник японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,6%, до 23685,98 пункта.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на 0,6-1,1%, причем индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Многие китайские предприятия 10 февраля возобновили работу после длинных новогодних каникул. Согласно заявлению властей, производственные предприятия страны в ключевых отраслях в значительной мере уже возобновили производство в условиях распространения коронавируса, но до сих пор есть осложняющие их работу проблемы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.