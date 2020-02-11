МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник утром поднимается более чем на 1% в рамках коррекции после длительного снижения из-за рисков сроса в связи со вспышкой коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,28% — до 53,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,15%, до 50,14 доллара за баррель.

Инвесторы фиксируют прибыль после длительного удешевления нефти. С начала года котировки опустились более чем на 18% из-за опасений за спрос в связи с ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет риски для ряда отраслей, в том числе туризма, торговли и перевозок.

Трейдеры опасаются, что временные ограничения в работе предприятий КНР и различные карантинные меры негативно скажутся на экономике Китая, крупнейшего импортера нефти, и мира в целом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

"Объем торгов сегодня очень низкий. Также хотелось бы отметить, что мы находимся на техническом уровне поддержки, что может побудить тех, у кого открыта короткая позиция, вернуть прибыль", — приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).