МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет во вторник утром, — трейдеры склонны к риску после рекордного роста американских фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов. Вместе с тем рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса.

По состоянию на 8.14 мск курс доллара к иене поднимался до 109,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. При этом биржи Японии закрыты во вторник в связи с праздником. Курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,0909 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 98,88 пункта.

В понедельник американские фондовые индексы завершили торги ростом на 0,6-1,1%, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды. Биржи Азии во вторник в основном показывают рост.

Возобновление работы многих предприятий в Китае после длинных новогодних каникул поддержало торги. По данным властей, производственные предприятия страны в ключевых отраслях в значительной мере уже возобновили производство в условиях распространения коронавируса.

Традиционно иена считается более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальной напряженности.

При этом рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, поскольку длительное закрытие предприятий КНР представляет риски для поставок. Пока нет точных оценок того, как вспышка коронавируса повлияла на экономику Китая, вторую по величине в мире, и как отразится на мировой экономике в целом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.