МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ уверенно растет, отыгрывая улучшение внешнего фона и укрепление рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,6% — до 3081 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1519 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар снижается к рублю на 16 копеек — до 63,96 рубля.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,5-1,1%, причем NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,5-1,4%.

Стоимость нефти утром повышается на 1,2% — до 53,92 доллара за баррель марки Brent.