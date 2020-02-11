МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) 1,7% 0% (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 1,8% 3,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь) -2 -1 (факт)
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019) 0% -0,5%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,3%

 

 
12:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,4% 0,4%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2019) 1,1% 0,8%
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1,2% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь) -1,7% 0,5%
12:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,1%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь) -5,26 млрд ф.ст. -9 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) 1,73 млрд ф.ст.

 

 
17:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0% 0,2%
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) 6,8 млн чел 7,233 млн чел
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела

 

 

 

 
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
20:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
22:15 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ИнтерРАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — СД (результаты выполнения плана по оптимизации структуры группы за 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — День инвестора /Нью-Йорк/

 

 

 

 