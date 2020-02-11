События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 февраля
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже
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|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|1,7%
|0% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|1,8%
|3,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь)
|-2
|-1 (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019)
|0%
|-0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,3%
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1,1%
|0,8%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1,2%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)
|-1,7%
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,1%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-5,26 млрд ф.ст.
|-9 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|1,73 млрд ф.ст.
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|17:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0%
|0,2%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|6,8 млн чел
|7,233 млн чел
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
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|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|22:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ИнтерРАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2019
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|РусГидро — СД (результаты выполнения плана по оптимизации структуры группы за 2019)
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|RUB
|Газпром — День инвестора /Нью-Йорк/
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https://1prime.ru/Financial_market/20200211/830923226.html