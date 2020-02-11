МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам вторника на данных о замедлении темпов распространения нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 2901,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1758,02 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,3%, до 27583,88 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1%, до 2223,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,61%, до 7055,3 пункта.

Торги на бирже Японии не проводились в связи с национальным праздником. По итогам понедельника японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,6%, до 23685,98 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные о том, что 10 февраля в Китае было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. При этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.

Аналитик Zheshang Securitiess Чжан Яньбин (Zhang Yanbing) сказал агентству Рейтер, что укрепилась уверенность инвесторов в том, что за пределами эпицентра вспышки — провинции Хубэй — сократилось число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание на рост фондовых рынков США, где индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили исторические максимумы на фоне данных корпоративной отчетности.