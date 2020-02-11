МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник на фоне замедления темпов распространения нового коронавируса в Китае и постепенного возобновления экономической активности в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,68%, до 7497,34 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,41%, до 6039,7 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 13580,7 пункта.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией с распространением нового коронавируса. По последним данным, 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущий день. Кроме того, в КНР постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, которые были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля.

"Некоторые части китайской экономики начинают возвращаться к работе… Экономика Китая, похоже, находится в лучшей форме, чем мы думали изначально", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Европейские трейдеры также обратили внимание на статистику из Великобритании, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,1%, хотя аналитики ждали роста на 0,8%. Однако объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — уменьшился на 1,8%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.