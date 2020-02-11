МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем во вторник уверенно повышается к доллару и к евро, отыгрывая рост аппетита к риску на мировых площадках после сообщений о замедлении в Китае темпов распространения коронавируса.

Рост рынка нефти, западноевропейских и российских биржевых индексов и фондовых фьючерсов США задают тон укреплению российского рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.14 мск снижался на 43 копейки, до 63,70 рубля, курс евро — на 43 копейки, до уровня 69,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЧУВСТВОВАЛ АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль повышается днем к доллару и к евро, отыгрывая общее улучшение аппетита к риску на мировых площадках.

Западноевропейские индексы прибавляют днем 0,5-0,8%, фондовые фьючерсы США – 0,2-0,4%, основные российские индексы повышаются на 0,5-1,3%.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией с распространением нового коронавируса. По данным СМИ, 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущий день, и это порадовало инвесторов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

Кроме того, в КНР постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, работники которых были на продленных каникулах из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля.

Цена нефти растет на 1,5%, до 54,08 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы, кроме умеренного позитива из Китая, ловят сигналы от стран соглашения ОПЕК+ по решению о дополнительном сокращении добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка. Эксперты мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

Поддержка рублю приходит и от словесных интервенций. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Минфин России рассчитывает на сохранение интереса нерезидентов к российским облигациям федерального займа, не ждет резких изменений после заявлений ЦБ о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

В итоге, доллар и евро днем снижаются на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Спрос на риск восстанавливается на фоне сообщений, что темпы распространения коронавируса замедляются и рубль укрепляется, отмечают аналитики Sberbank Investment. "С учетом того, что большого количества значимой статистики сегодня вновь не ожидается, мы рассчитываем услышать новые оценки представителей ФРС в части влияния эпидемии на экономику", — говорится в обзоре Sberbank Investment.

Локальное снижение вирусных страхов благотворно сказывается на рисковых валютах развивающихся экономик, к которым относится и российский рубль, рассуждает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".

"В ближайшее время в случае купирования внешних рисков укрепление нацвалюты РФ не заставит себя долго ждать, а курс может направиться к отметке 63 рубля за доллар", — оценил ситуацию он.

Пока же волатильность рубля остается высокой, курс во вторник утром вернулся ниже отметки 63,8 рубля за доллар на фоне укрепления большинства валют развивающихся экономик, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Если внешние условия существенно не ухудшатся в ближайшее время, курс останется в диапазоне 63-64 рубля за доллар, оценил положение он.