События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 февраля
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,18 млн барр
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|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)
|-1,8%
|1,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,2%
|-1,6%
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,25%
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|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по осеннему прогнозу
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|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,355 млн барр
|2,931 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,068 млн барр
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|21:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,869%
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь)
|-13,3 млрд долл
|-11,5 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Группа Черкизово — СД (о созыве ГОСА и дате закрытия реестра, рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200211/830926143.html