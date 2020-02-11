МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть достиг уже 2% по марке Brent, так как аппетит инвесторов к рисковым активам растет на фоне новостей о том, что распространение коронавируса в Китае замедлилось и индустрия страны выходит "с больничного", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 2,01%, до 54,34 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,59%, до 50,36 доллара за баррель.

Инвесторы, обеспокоенные негативным влиянием коронавируса на спрос на нефть, обратили внимание на сообщение о том, что 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущий день.

Кроме того, в Китае постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, которые были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля.

"Еще слишком рано с уверенностью говорить о том, что распространение вируса достигнет пика в этом месяце, но есть оптимизм относительно того, что Пекин нормализует работу в сфере туризма и торговли за границами провинции Хубэй", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Моя (Edward Moya).