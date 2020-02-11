МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к евро во вторник вечером коррекционно снижается после того, как достиг максимума с октября 2019 года на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск курс евро к доллару растет до 1,0913 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0909 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 109,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 98,78 пункта.

Пауэлл в письменных показаниях конгрессу во вторник дал понять, что американский Центробанк пока не планирует дальнейшего снижения ставки. Он также отметил, что нынешнее положение монетарной политики будет поддерживать продолжение экономического роста, крепкий рынок труда.

Валютный стратег Wells Fargo Эрик Нильсен (Erik Nelson), чьё мнение приводит агентство Рейтер, считает, что из-за отсутствия волатильности на валютном рынке инвесторы предпочитают вкладываться в валюту с более высокой процентной ставкой.

Инвесторы также обратили внимание на снижение темпов роста числа заразившихся коронавирусом в мире. Десятого февраля в Китае было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. При этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.