МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут, рынки более склонны оптимистично оценивать ситуацию вокруг коронавируса на фоне снижения числа новых случаев заражения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% — до 2907,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 1771,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% — до 27774,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,19%, до 2227,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7090,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,52%, до 23809,97 пункта.

Главным фактором на фондовых рынках остается ситуация вокруг нового коронавируса из Китая, получившего название COVID-19. По данным СМИ, число новых случаев заражения в провинции Хубэй стало самым низким с 31 января. Во вторник американские индексы NASDAQ и S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.

"Несмотря на опасения вокруг коронавируса, инвесторы более склонны верить, что у центробанков и властей есть меры по стимулированию экономики на время и после кризиса в сфере здравоохранения", — считают аналитики CMC Markets, чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок, что, как опасаются рынки, может негативно сказаться на росте экономики Китая, второй по величине в мире. По последним данным, число заразившихся превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались, выписаны из больниц более 4,7 тысячи.