МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,18 млн барр 6 млн барр (факт)
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) -1,8% 2,3% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,2% -1,6%
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,25%

 

 
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по осеннему прогнозу

 

 

 

 
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,355 млн барр 2,931 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,068 млн барр

 

 
21:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,869%

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь) -13,3 млрд долл -11,5 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ГОСА и дате закрытия реестра, рекоменд. по фин. див-дам 2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019) — див-д 2019