МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду на новостях о замедлении темпов распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,18%, до 7512,95 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,3%, до 6073,76 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 13715,74 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новые данные в СМИ, согласно которым в Китае во вторник было зарегистрировано 2015 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что является самым низким показателем с 30 января, когда было зарегистрировано 1982 новых подтвержденных случая.

"Похоже, что на фоне замедления роста новых случаев на рынках укрепился оптимизм и надежды на то, что худшее в истории с коронавирусом в Китае позади" — сказал газете Wall Street Journal старший аналитик по исследованиям FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).

При этом рост на европейских биржах немного замедлился после публикации внутренней статистики. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, объем промышленного производства в еврозоне в декабре сократился на 2,1% в месячном выражении, а в годовом упал на 4,1%, что казалось хуже прогнозов аналитиков.