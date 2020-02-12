МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) -2% 3%
3:15 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 
3:15 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,6% -0,6%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 2,3% 2,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 202 тыс 210 тыс

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.02) 562,3 млрд долл (на 31.01)

 

 

 

 

 RUB Газпром — День инвестора /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — СД (перевыборы нач. упр. внутреннего аудита)

 

 

 

 