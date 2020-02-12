МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Московская биржа намерена во втором квартале запустить торги валютой микролотами до 1 тысячи долларов и 1 тысячи евро. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты уверены, что частные инвесторы смогут получить возможность покупать валюту без излишков, обменивать валюту для небольших собственных потребностей.

Как ранее в среду рассказал РИА Новости директор департамента валютного рынка торговой Московской биржи Андрей Скабелин, торговая площадка намерена запустить во втором квартале текущего года торги микролотами валюты — до 1 тысячи долларов или евро. В настоящее время на валютных торгах Московской биржи один лот составляет 1 тысячу долларов и 1 тысячу евро.

СПРОС БУДЕТ

В первую очередь покупка валюты в малых объемах будет удобна в точных покупках или продажах, когда нужно конвертировать не "круглую сумму".

"Основное преимущество для участников рынка при введении микролотов – это возможность приобрести необходимое количество "без излишков". Если раньше клиент хотел купить актив, например, за 99 950 долларов, то ему приходилось покупать все 100 тысяч, а 50 долларов оставались ненужным остатком. Теперь есть возможность делать более точные расчеты при принятии решений", — говорит инвестиционный консультант "БКС Премьер" Ян Мельничук.

По его мнению, клиенты более активно будут использовать микролоты для обмена небольших сумм, необходимых для личных потребностей, ведь конвертация на бирже даже с учетом комиссии брокера выгоднее, чем спред на банковском счете.

Партнер, директор казначейства "Атона" Светлана Антипова отмечает, что на торговле неполными лотами инвестор много не заработает, поэтому эта история скорее не про заработок, а про удобство клиента в случае, когда ему нужно конвертировать сумму, не кратную 1000 единиц валюты.

"Физлицо спокойно может сделать конвертацию любого количества валюты в своем обслуживающем банке, либо попросить своего брокера провести конвертацию через уполномоченный банк (в случае, если банк предоставляет этому брокеру такую услугу), либо попросить брокера найти контрагента в адресном режиме, где минимальный лот кратен 1 единице валюты (опять же, если брокер предоставляет такую услугу)", — говорит эксперт.

Что касается конвертации небольших сумм в банке против конвертации на бирже, Антипова отмечает: понятно, что спред в банке будет существенно выше, чем на Мосбирже, но зачастую провести конвертацию в банке (если деньги исходно находятся на банковских счетах) намного выгоднее, так как комиссия за перевод валюты в брокера или из брокера выше, чем потеря на спреде при конвертации в банке.

НО ОБОРОТЫ СИЛЬНО НЕ ВЫРАСТУТ

"На мой взгляд, запуск торгов микролотами не приведёт к значительному обороту торгов в сегменте физлиц, так как частные трейдеры с небольшим объемом денежных средств предпочитают торговать фьючерсом на пару доллар/рубль, который не требует больших затрат на комиссии и достаточно ликвиден для проведения краткосрочных операций", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Вряд ли эти опции приведут к сильному увеличению оборотов на бирже, но точно привлекут внимание начинающих инвесторов, которые начнут свое знакомство с фондовым рынком именно с этих возможностей, также замечает Мельничук из "БКС Премьер".

На фондовом рынке режим торгов неполными лотами существует очень давно, потребность в аналогичном режиме возникла и на валютном рынке, указывает Антипова из "Атона".

"Мне не кажется, что именно сейчас какое-то "специальное" время для введения торгов микролотами. Скорее, у биржи накопилась некая критическая масса пожеланий от участников торгов, а также появилась возможность выделить IT-ресурс для разработок, чтобы удовлетворить спрос на микролоты", — добавляет она.

ВАЛЮТА VS ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Исходя из данных Московской биржи, количество физлиц, продававших и покупавших валюту на Московской бирже, в январе выросло более чем в два раза по сравнению с январем 2019 года и превысило 134 тысячи человек.

По данным биржи, оборот физлиц, конвертировавших валюту, превысил 1 триллион рублей в 2019 году: в январе этот показатель достиг 1,012 триллиона рублей, в марте – 1,026 триллиона рублей и в августе – 1,127 триллиона рублей. Всего объем сделок физлиц на споте за 2019 год составил 10,259 триллиона рублей.

При этом объемы торгов физлиц на споте в 2018 году превышали 1 триллион рублей в течение 10 месяцев за исключением января (504 миллиарда рублей) и февраля (809 миллиардов рублей). Всего объем сделок физлиц на споте за 2018 год составил 14,408 триллиона рублей.

"Как правило, рост оборотов торгов на валютном рынке происходит во времена сильного ослабления рубля. Физические лица достаточно болезненно относятся к росту доллара и евро и активно подключаются к их покупке. И если мы вспомним события 2018 года, то увидим, что на фоне введения санкций со стороны США в отношении российских компаний, рубль с отметки 55,58 в январе, к сентябрю ослаб до 70,6 за доллар. 2019-й напротив был ознаменован довольно сильным укреплением российской валюты. В декабре прошлого года пара доллар-рубль укрепилась до уровня 61,5", — комментирует динамику объемов торгов Дроздов из "Финама".

Динамику участия физических лиц в валютных торгах стоит рассматривать в разрезе всего рынка, замечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Как правило, активность операций растет при ослаблении рубля, но за последний год интерес к валютному рынку упал — это также видно по отчетности Московской биржи, обращает внимание аналитик.

"По сути, в январе 2020 года отмечается рост почти по всем сегментам, исключая валютный. Связано это с более широкими возможностями заработка как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Кроме того, пополнение числа физических лиц на бирже, в основном, происходит за счёт небольших счетов, которые больше нацелены на спекуляции и инвестиции в акции, а не на валютный рынок", — говорит он.

Поэтому старт торгов микролотами немного исправляет, но не улучшает ситуацию, резюмирует эксперт.