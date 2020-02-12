МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в среду вечером растет на сообщениях о снижении темпов распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару снижается до 1,0888 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0914 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 98,86 пункта.

В среду валютные инвесторы обращают внимание на информацию в СМИ о замедлении темпов роста новых случаев заражения коронавирусом в Китае.

"Рынок в целом уверен, что Китай сможет взять контроль над вирусом, хотя это может занять некоторое время. Рынки успокаивает тот факт, что вирус не так смертоносен за пределами Китая", — цитирует агентство Рейтер аналитика Standard Chartered Bank Стивена Энгландера (Steven Englander).

Позднее в среду трейдеры ожидают публикации данных о состоянии бюджета США в январе. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета за этот месяц составил 11,5 миллиарда долларов против дефицита декабря в 13,3 миллиарда.