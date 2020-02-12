МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на оптимизме, вызванном снижением темпов распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%, до 7536,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 6104,73 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,89%, до 13749,78 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения об уменьшении числа заражением коронавирусом в мире. Аналитики наедятся, что вспышка, повлекшая за собой неопределенность для мировой экономики, достигла своего максимума.

"В данный момент на рынках присутствуют рисковые настроения… Трейдеры с легкостью переварили проблему с коронавирусом и продолжили покупать", — сказал агентству Рейтер старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).

Индексы также поддерживаются корпоративными новостями. Так, акции Heineken выросли более чем на 5% на сообщении о росте чистой прибыли компании в 2019 году на 13,2% в годовом выражении. Акции французской Kering (владелец Gucci) после публикации сообщения о превзошедшей прогнозы квартальной выручке Gucci выросли на 6%.