МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Пожар на шахте в Кировске Мурманской области удалось ликвидировать, горноспасатели идут пропавшего рабочего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Вечером в среду источник в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты Кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человека из-за пожара, ведутся поиски одного горнорабочего.

"Объявлена ликвидация пожара, площадь уточняется", — сказал собеседник агентства, отметив, что пожар произошел на глубине 250 метров.

По его словам, горноспасатели приступили к поиску пропавшего шахтера.