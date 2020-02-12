Mobile World Congress в Барселоне отменен из-за коронавируса - организатор
МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Организатор крупнейшей международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), ассоциация GSMA отменила проведение мероприятия в Барселоне в текущем году из-за коронавируса, говорится в сообщении организации.
"Ради безопасной и здоровой атмосферы в Барселоне и принимающей стране сегодня GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Из-за глобальной озабоченности в связи со вспышкой коронавируса, озабоченностями с поездками и другими обстоятельствами проведение мероприятия невозможно для GSMA", — сообщила организация.
https://1prime.ru/Financial_market/20200212/830934097.html