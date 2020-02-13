МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном снижаются на сообщениях об ускорении распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,69% — до 2906,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1771,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,33% — до 27730,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 23814,41 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,24% — до 2243,71 пункта.

Статистика новых случаев заражения коронавирусом вызвала опасения на рынках Азии. Власти Китая в среду заявляли, что показатель ежедневного прироста новых подтвержденных случаев заражения в стране за неделю упал на 48,2% — с 3887 человек 4 февраля до 2015 случаев 11 февраля. Однако уже в четверг власти сообщили, что только в провинции Хубэй подтверждено 14 840 новых случаев заболевания.

После резкого увеличения числа зараженных коронавирусом власти провинции Хубэй заявили, что в их число теперь входят диагностированные новым методом.

В среду рынки росли в надежде, что пик эпидемии пройден.