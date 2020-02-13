МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг на новостях о резком ускорении распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,26% — до 7440,1 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,7%, до 6061,98 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 13641,97 пункта.

Ключевым фактором, который влияет на настроения мировых инвесторов, остается ситуация с коронавирусом. Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Новые данные обострили опасения за экономику Китая, вторую по величине в мире. "Мы на несколько процентных пунктов понизили прогноз по росту ВВП Китая в первом квартале. Если удастся взять вирус под контроль, это будет временное явление, влияние которого будет компенсировано во второй половине года", — цитирует агентство Рейтер аналитика Capital Economics Симону Гамбарини (Simona Gambarini).

Кроме того, в четверг инвесторы отыгрывают ряд корпоративных отчетностей европейских компаний. Так, немецкий ритейл-гигант Metro AG в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, зафиксировал чистый убыток в 34 миллиона евро против прибыли в 224 миллиона евро годом ранее. Акции компании на этом фоне дешевеют более чем на 1,5%. Также свои финансовые отчеты опубликовали Airbus, ThyssenKrupp и банк Barclays.