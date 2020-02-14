События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1,4%
|-0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,1%
|1,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,14 трлн юаней
|3 трлн юаней
|13:00
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
|
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|20,7 млрд евро
|
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|0,7%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|-0,2%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|0,3%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (январь)
|-1,01%
|
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,3%
|-0,2%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|90,5
|90,3
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|99,8
|99,5
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|-0,2%
|
|19:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|676
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|790
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|17,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|461,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|330,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|24,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|16,8 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-27,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-31,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|29,1 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-58,9 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019
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|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019
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|RUB
|МТС — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2020, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)
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|RUB
|Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты специального див-да
|$0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018, $0,2 (1П2019) — див-д 2019
|$0,2 (спец. див-ды) — див-д 2020
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|RUB
|МРСК Сибири — СД (программы "Цифровая трансформация" и "Развитие интеллектуального учета электроэнергии" на 2020-2030)
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|RUB
|Трансконтейнер — СД (выборы гендиректора)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200214/830941944.html