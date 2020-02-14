МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно повышается в начале последней торговой сессии недели на фоне легкого укрепления рубля.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,3% — до 3119 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1548 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снижался на 15 копеек, курс евро — на 19 копеек.
Стоимость нефти повышается на 0,07% — до 56,38 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200214/830942051.html