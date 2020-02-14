МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Beluga Group, один из ведущих производителей водки в России, планирует выкупить и погасить 3,6 миллиона своих акций, или 19% уставного капитала — соответствующий вопрос акционеры компании обсудят на внеочередном собрании, решение о его проведении совет директоров Beluga Group принял на заседании в пятницу, говорится в сообщении компании.

"Акционерам будет предложено рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Beluga Group на 3,6 миллиона акций (19% текущего уставного капитала) путем приобретения данных акций, которые будут погашаться при покупке. Также совет директоров установил цену приобретения в размере 667 рублей за одну обыкновенную акцию Beluga Group, что является средневзвешенной ценой за период с 5 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года на Московской бирже", — говорится в сообщении.

Собрание пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования — 17 марта. Таким образом, компания может направить на выкуп акций порядка 2,4 миллиарда рублей. Реестр акционеров для участия в собрании закроется 25 февраля. Сейчас уставный капитал ПАО "Белуга Групп" составляет 1,94 миллиарда рублей, он разделен на 19,4 миллиона акций номиналом 100 рублей.

Компания указывает, что каждый акционер Beluga Group вправе продать свои акции, а компания будет обязана приобрести их. "Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении, превысит вышеуказанное количество акций, акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям", — добавляется в сообщении. Председатель совета директоров компании Николай Белокопытов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что основной целью buy back является погашение более половины квазиказначейских акций, которые находятся на балансах дочерних компаний Beluga Group.

Согласно сообщению, квазиказначейский пакет акций производителя состоит из 6,8 миллиона бумаг (35% уставного капитала), и если другие акционеры не реализуют свое право, количество квазиказначейских акций уменьшится до 3,2 миллиона (20% нового уставного капитала), а доля участия остальных акционеров алкогольной компании после соответствующего уменьшения уставного капитала автоматически увеличится с коэффициентом 1,23.

"В результате структура корпоративного акционерного капитала становится более прозрачной, а также повышается фундаментальная инвестиционная привлекательность Beluga Group, так как обратный выкуп акций с соответствующим уменьшением уставного капитала является косвенным способом выплаты дивидендов акционерам", — добавил Белокопытов.