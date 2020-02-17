МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота показывает слабую динамику в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,85 доллара, или на 0,05%, до 1585,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,64%, до 17,852 доллара за унцию.

Инвесторы по-прежнему следят за распространением коронавируса. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, при этом излечились 10 844 человек.

"Золото держится на высоком уровне, поскольку неопределенность в отношении коронавируса остается высокой, в то время как экономическое влияние все еще неясно", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Некоторому снижению стоимости металла, как наиболее безопасного актива во времена экономической неопределенности, способствовали сообщения китайских властей о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.