МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь) 3,2% 3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь) 14,9 тыс 22,6 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь) 208 тыс 143 тыс
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда 0,1%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (декабрь) 3,8% 3,8%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль) -9,5 -10
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль) 26,7 22
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль) 25,6 30
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) 4,8 5
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) -0,6% 0,5%
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (о сделке по изменению условий привлечения компанией синдицированного кредита)

 

 

 

 

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — СД (возможность перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — СД (программу инновационного развития на период 2020-2024)

 

 

 

 


 