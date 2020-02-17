МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль растерял большую часть дневного роста к доллару и евро на фоне вялой динамики рынка нефти.

Начинающийся в середине месяца налоговый период и легкое повышение западноевропейских и российских фондовых индексов при этом всё ещё поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.48 мск снижается на 7 копеек, до 63,49 рубля, курс евро — на 12 копеек, до уровня 68,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом ранее в понедельник в течение торгов доллар дешевел до 63,21 рубля, евро — до 68,52 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Рубль повышается к доллару и евро вечером на фоне невысокой рыночной активности из-за выходного в США, где отмечается День президентов.

Наступление налогового периода февраля поддерживает курс рубля. Пик платежей приходится на 25 февраля и составит около 790 миллиардов рублей, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets.

При этом российская валюта растеряла часть дневного роста на фоне неуверенной динамики рынка нефти.

Рынок нефти вернулся к стабилизации около уровней предыдущего закрытия – в районе 57 долларов за баррель — и большую часть сегодняшней сессии не демонстрирует желания ни расти, ни дешеветь.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов в связи с китайским вирусом и поддерживающими действиями ОПЕК+.

Начало торговой недели курс доллара встречает вблизи уровня 63,5 рубля — несмотря на продолжение воздействия вирусного фактора на рынки, инвесторам довольно легко удается с ним справляться, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

В итоге доллар и евро вечером снижаются в пределах 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Избыточная ликвидность на мировых рынках остается ключевым драйвером рыночного роста, что говорит о неготовности инвесторов отказываться от покупок из-за непредсказуемости развития ситуации с коронавирусом. Во вторник курс будет формироваться в диапазоне 62,6-63,8 рубля за доллар. При отсутствии негатива на рынках мы можем увидеть и продолжение восстановления цен на нефть в диапазон 56-60 долларов за баррель, что может также оказать поддержку российским рынкам и национальной валюте", — считает Покатович.

Умеренное восстановление аппетита к риску в глобальном масштабе привело к восстановлению курса валют развивающихся рынков, отмечают аналитики компании "Сбербанк управление активами".

"В краткосрочной перспективе основным фактором, определяющим динамику российской валюты, останется общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся экономик, при этом волатильность может сохраниться высокой", — полагают там же.