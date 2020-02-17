МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,43%, до 3110,06 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1543,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.58 мск снижается на 9 копеек, до 63,47 рубля, курс евро — на те же 9 копеек, до 68,8 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent весь день практически не меняется, оставаясь в районе 57,3 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, несмотря на отсутствие значимых позитивных сигналов извне", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Внешний фон оставался противоречивым. С одной стороны, сейчас мы наблюдаем более сдержанный уровень опасений в настроениях инвесторов в связи с проблемой коронавируса, нежели при начале распространения COVID-19. С другой стороны, серьезную тревогу вызвала вышедшая сегодня статистика – японский ВВП в конце 2019 года показал самое сильное сокращение со второго квартала 2014 года (минус 6,3% в годовом выражении)", — комментирует Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Деструктивное влияние вирусного фактора способно усугубить эту динамику в первые месяцы года, отправив экономику Японии в техническую рецессию, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – по-прежнему бумаги теплоэлектроэнергетиков. Так, префы "Квадры" взлетели в цене на 15,11%, ее обыкновенные акции – на 7,74%, акции "Энела" – на 1,57%, ОГК-2 – на 1,52%. Также значительно подорожали акции "Интер РАО" (3,02%). При этом акции ТГК-1 подешевели на 2,9%, "Мосэнерго" — на 1,28%.

В лидерах роста и акции "Новатэка" (+3,86%) на фоне новостей о том, что "Газпром" переводит 9,99% акций компании с баланса своей кипрской дочерней структуры на "Газпром капитал", отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". В среду также ожидается публикация финансовых результатов "Новатэка" за год, напоминает он.

Также среди лидеров понедельника акции "Русала" (3,23%), "Русснефти" (2,38%), "Акрона" (2,02%), префы "Мечела" (1,96%).

В лидерах снижения – депозитарные расписки TCS (-2,41%).

"Расписки "Тинькофф" также в лидерах снижения. Бумага тестирует поддержку 1600, снижаясь шестой день кряду, поскольку накануне в течение трёх дней подряд не смогла преодолеть уровень 1700 за штуку. Сегодня TCS Group Holding сообщила даты встреч с инвесторами: 6 апреля в Лондоне, 8 апреля в Нью-Йорке и 9 апреля в Сан-Франциско. Компания обсудит с инвесторами эволюцию от цифрового банка к экосистеме образа жизни и финансовых услуг", — говорит Шульгин.

В лидерах снижения также – акции "Распадской" (-1,34%) и "Полюса" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

По ожиданиям Дейнеки, характер завтрашних торгов на российском рынке продолжит оставаться неоднородным, коррелируя с настроениями на мировых биржевых площадках, а также движением цен на нефть.

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах диапазона 3080-3130 пунктов.

"Индикаторы остаются в "боковике" с сохранением среднесрочного восходящего тренда, который сдерживает инвесторов от значительных продаж. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3070-3130 пунктов", — добавляет Кожухова.