МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 2972,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,18%, до 1839,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,35%, до 27581,19 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,45%, до 2209,39 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,48%, до 23174,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 7110,6 пунктов.

Инвесторы продолжают следить за последствиями распространения коронавируса. Несмотря на то, что в последние дни в Китае наблюдалось замедление роста числа новых заражений, трейдеры беспокоятся о воздействии вируса на мировую экономику.

"Рынок, вероятно, будет в минусе из-за неопределенности относительно того, как будет распространяться новая пневмония, и ее влияния на доходы корпораций и экономику", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на биржах аналитики Okasan Online Securities.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.