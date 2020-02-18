МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале торгов вторника на общем ухудшении внешнего фона, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом долларовый индекс РТС теряет сильнее рублевого индекса Мосбиржи на фоне ослабления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника снижался на 0,45% — до 3096,02 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1527,81 пункта.

 

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 31 копейку – 63,78 рубля.