МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале торгов вторника на общем ухудшении внешнего фона, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом долларовый индекс РТС теряет сильнее рублевого индекса Мосбиржи на фоне ослабления рубля к доллару.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника снижался на 0,45% — до 3096,02 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1527,81 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 31 копейку – 63,78 рубля.
https://1prime.ru/Financial_market/20200218/830954899.html