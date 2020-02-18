События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 февраля
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|3,2%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|14,9 тыс
|22,6 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь)
|208 тыс
|143 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,1%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (декабрь)
|3,8%
|3,8%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|-9,5
|-10
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|26,7
|22
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль)
|25,6
|30
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль)
|4,8
|5
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,5%
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о сделке по изменению условий привлечения компанией синдицированного кредита)
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|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (возможность перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)
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|RUB
|Ростелеком — СД (программу инновационного развития на период 2020-2024)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200218/830954910.html